10:53
18 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет
      Вєсті Кремля
      21:43, 17 січня
      Вєсті.UA: Президентські амбіції Насірова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:06, 17 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Економічний форум в Давосі

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 січня станом на 9:00 – проросійські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Лідери США, Великобританії і Франції не відвідають Всесвітній економічний форум в Давосі.

      Також у випуску:

      Тіла трьох українських моряків Туреччина передала до України.

      Нардепи прописали алгоритми переходу церковних громад до інших парафій.

      З початку року кір забрав життя чотирьох українців.

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Фінанси
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні дати 2019 року, які не можна пропустити
      сьогодні , 10:01 Головні дати 2019 року, які не можна пропустити
      Євгенія Мазур
      Які судді стали найкращими у 2018 році: думка людей
      сьогодні , 10:00 Які судді стали найкращими у 2018 році: думка людей
      Ірина Шиба 81
      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      16 січня , 17:00 Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      1483
      Россия врет США о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках
      сьогодні , 08:41 Россия врет США о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках
      Злой Одессит 2309
      Україна – Польща: як змінять "антибандерівський" закон та що це означає
      17 січня , 21:11 Україна – Польща: як змінять "антибандерівський" закон та що це означає
      Євгенія Мазур 2335
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 19:00: Українські "диверсанти" в Криму. Чого очікувати від нового президента США
       10 листопада 2016 , 19:57
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 12:00: Голосування за відставку Мей. Перехід церков до інших парафій
       17 січня , 14:25
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук