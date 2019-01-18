Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Економічний форум в Давосі
У випуску новин за 18 січня станом на 9:00 – проросійські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Лідери США, Великобританії і Франції не відвідають Всесвітній економічний форум в Давосі.
Також у випуску:
Тіла трьох українських моряків Туреччина передала до України.
Нардепи прописали алгоритми переходу церковних громад до інших парафій.
З початку року кір забрав життя чотирьох українців.
Джерело: 24 канал
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