Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Економічний форум в Давосі

У випуску новин за 18 січня станом на 9:00 – проросійські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Лідери США, Великобританії і Франції не відвідають Всесвітній економічний форум в Давосі.

Також у випуску: Тіла трьох українських моряків Туреччина передала до України. Нардепи прописали алгоритми переходу церковних громад до інших парафій. З початку року кір забрав життя чотирьох українців.