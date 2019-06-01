Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Марш за освобождение моряков

В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики на Востоке Украины пять раз обстреляли наши позиции из запрещенного Минском оружия. В Киеве состоится марш за освобождение пленных, люди потребуют от нового президента создать Координационный совет по вопросам освобождения заложников Кремля.

Также в выпуске: На дне Марианской впадины нашли пластик. Трехсторонняя контактная группа соберется в Минске 5 июня в новом составе. На Львовщине мощные ливни затопили город Ходоров. В штате Вирджиния на западном побережье США госслужащий устроил стрельбу в мэрии, в результате погибли 12 работников.

Источник: 24 канал