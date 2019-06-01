Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Марш за освобождение моряков
В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики на Востоке Украины пять раз обстреляли наши позиции из запрещенного Минском оружия. В Киеве состоится марш за освобождение пленных, люди потребуют от нового президента создать Координационный совет по вопросам освобождения заложников Кремля.
Также в выпуске:
На дне Марианской впадины нашли пластик.
Трехсторонняя контактная группа соберется в Минске 5 июня в новом составе.
На Львовщине мощные ливни затопили город Ходоров.
В штате Вирджиния на западном побережье США госслужащий устроил стрельбу в мэрии, в результате погибли 12 работников.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 31 мая: новые увольнения, заседание СНБО и скандальное заявление "кварталовца"сегодня , 09:02
-
С сегодняшнего дня в футболе действуют новые правила: главные изменениясегодня , 09:01
-
На шансы Гройсмана на выборах повлияет не должность премьера, а другой фактор, – экспертсегодня , 08:02
Комментарии