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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Марш за звільнення моряків

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 червня станом на 9:00 – проросійські бойовики на Сході України п'ять разів обстріляли наші позиції із забороненої Мінськом зброї. У Києві відбудеться марш за звільнення полонених, люди вимагатимуть від нового президента створити Координаційну раду з питань звільнення заручників Кремля.

      Також у випуску:

      На дні Маріанської западини знайшли пластик.

      Тристороння контактна група збереться у Мінську 5 червня у новому складі.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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