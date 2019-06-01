Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Марш за звільнення моряків
У випуску новин за 1 червня станом на 9:00 – проросійські бойовики на Сході України п'ять разів обстріляли наші позиції із забороненої Мінськом зброї. У Києві відбудеться марш за звільнення полонених, люди вимагатимуть від нового президента створити Координаційну раду з питань звільнення заручників Кремля.
Також у випуску:
На дні Маріанської западини знайшли пластик.
Тристороння контактна група збереться у Мінську 5 червня у новому складі.
На Львівщині потужні зливи затопили місто Ходорів.
У штаті Вірджинія на західному узбережжі США держслужбовець влаштував стрілянину у мерії, в результаті загинули 12 працівників.
Джерело: 24 канал
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