Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Марш за звільнення моряків

У випуску новин за 1 червня станом на 9:00 – проросійські бойовики на Сході України п'ять разів обстріляли наші позиції із забороненої Мінськом зброї. У Києві відбудеться марш за звільнення полонених, люди вимагатимуть від нового президента створити Координаційну раду з питань звільнення заручників Кремля.

Також у випуску: На дні Маріанської западини знайшли пластик. Тристороння контактна група збереться у Мінську 5 червня у новому складі. На Львівщині потужні зливи затопили місто Ходорів. У штаті Вірджинія на західному узбережжі США держслужбовець влаштував стрілянину у мерії, в результаті загинули 12 працівників.

Джерело: 24 канал