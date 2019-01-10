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      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
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      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Непогода в Украине

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 9:00 – дважды на протяжении суток боевики обстреливали украинские позиции на Донбассе. Морозы, метели и гололед от сегодняшнего дня накроют Украину, их из Европы принес циклон Бенджамин.

      Также в выпуске:

      Турист, который еще на Сочельник потерялся в Карпатах, вышел на связь.

      Под давлением граждан в Полтаве наконец взяли под арест ресторатора, которая на своем внедорожнике насмерть сбила подростка.

      16-летний парень спас дедушку из горящего дома.

      На Закарпатье пограничник пытался съесть взятку.

       

      Теги: Выпуск новостей Непогода в Украине Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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