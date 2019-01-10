Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Непогода в Украине
В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 9:00 – дважды на протяжении суток боевики обстреливали украинские позиции на Донбассе. Морозы, метели и гололед от сегодняшнего дня накроют Украину, их из Европы принес циклон Бенджамин.
Также в выпуске:
Турист, который еще на Сочельник потерялся в Карпатах, вышел на связь.
Под давлением граждан в Полтаве наконец взяли под арест ресторатора, которая на своем внедорожнике насмерть сбила подростка.
16-летний парень спас дедушку из горящего дома.
На Закарпатье пограничник пытался съесть взятку.
Источник: 24 канал
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