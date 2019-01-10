Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Негода в Україні
У випуску новин за 10 січня станом на 9:00 – двічі впродовж доби бойовики обстрілювали українські позиції на Донбасі. Морози, хуртовини та ожеледь відсьогодні накриють Україну, їх з Європи приніс циклон Бенджамін.
Також у випуску:
Турист, який ще на Святвечір загубився у Карпатах, вийшов на зв'язок.
Під тиском громадян у Полтаві нарешті взяли під арешт рестораторку, яка на своєму позашляховику на смерть збила підлітка.
16-річний хлопець врятував дідуся із палаючого будинку.
На Закарпатті прикордонник намагався з'їсти хабар.
Джерело: 24 канал
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