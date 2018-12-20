Выпуск новостей за 9:00: сутки на фронте. Плененные украинские моряки

В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики за прошедшие сутки 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей четырех пленных моряков.

Также в выпуске: Врачи сообщили, что украинскому политзаключенному Павлу Грибу становится хуже, есть угроза для жизни. Экс-руководителя одной из политических сил Литвы подозревают в шпионаже в пользу России. Международная операция против агрессии РФ в Черном море: США и союзники предлагают проход через Керченский пролив. США ввели санкции против российских разведчиков Руслана Боширова и Александра Петрова.