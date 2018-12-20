Выпуск новостей за 9:00: сутки на фронте. Плененные украинские моряки
В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики за прошедшие сутки 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей четырех пленных моряков.
Также в выпуске:
Врачи сообщили, что украинскому политзаключенному Павлу Грибу становится хуже, есть угроза для жизни.
Экс-руководителя одной из политических сил Литвы подозревают в шпионаже в пользу России.
Международная операция против агрессии РФ в Черном море: США и союзники предлагают проход через Керченский пролив.
США ввели санкции против российских разведчиков Руслана Боширова и Александра Петрова.
Источник: 24 канал
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