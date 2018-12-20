Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Полонені українські моряки
У випуску новин за 20 грудня станом на 9:00 – проросійські бойовики минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Окупаційний "суд" Криму лишив під вартою чотирьох полонених моряків.
Також у випуску:
Лікарі повідомили, що українському політв'язню Павлу Грибу стає гірше, є загроза для життя.
Екс-керівника однієї з політичних сил Литви підозрюють у шпигунстві на користі Росії.
Міжнародна операція проти агресії РФ у Чорному морі: США та союзники пропонують прохід через Керченську протоку.
США ввели санкції проти російських розвідників Руслана Боширова та Олександра Петрова.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі