Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Полонені українські моряки

У випуску новин за 20 грудня станом на 9:00 – проросійські бойовики минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Окупаційний "суд" Криму лишив під вартою чотирьох полонених моряків.

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