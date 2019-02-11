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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Президентские выборы

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В МВД сообщили, что за последнюю неделю вдвое увеличилось количество нарушений во время избирательной кампании.

      Также в выпуске:

      На Житомирщине священникам, перешедшим в ПЦУ, угрожают в УПЦ МП.

      В Китае в масштабном ДТП столкнулись более 100 автомобилей, семеро погибших.

      В Укргидрометцентре заявили, что в Украину идет незначительное похолодание.

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      Теги: Выпуск новостей Выборы Президента 2019 Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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