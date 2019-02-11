Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Президентские выборы

В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В МВД сообщили, что за последнюю неделю вдвое увеличилось количество нарушений во время избирательной кампании.

Также в выпуске: На Житомирщине священникам, перешедшим в ПЦУ, угрожают в УПЦ МП. В Китае в масштабном ДТП столкнулись более 100 автомобилей, семеро погибших. В Укргидрометцентре заявили, что в Украину идет незначительное похолодание.