Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Президентські вибори

У випуску новин за 11 січня станом на 9:00 – проросійські бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У МВС повідомили, що за останній тиждень вдвічі побільшало порушень під час виборчої кампанії.

Також у випуску: На Житомирщині священикам, які перейшли до ПЦУ, погрожують в УПЦ МП. У Китаї в масштабній ДТП зіткнулося понад 100 автомобілів, семеро загиблих. В Укргідрометцентрі заявили, що в Україну йде незначне похолодання.