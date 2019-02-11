Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Президентські вибори
У випуску новин за 11 січня станом на 9:00 – проросійські бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У МВС повідомили, що за останній тиждень вдвічі побільшало порушень під час виборчої кампанії.
Також у випуску:
На Житомирщині священикам, які перейшли до ПЦУ, погрожують в УПЦ МП.
У Китаї в масштабній ДТП зіткнулося понад 100 автомобілів, семеро загиблих.
В Укргідрометцентрі заявили, що в Україну йде незначне похолодання.
Джерело: 24 канал
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