Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Приговор для Манафорта

В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 9:00 – на передовой продолжаются активные бои, за сутки пророссийские боевики 18 раз нарушили режим тишины. Пятеро наших защитников получили ранения. 47 месяцев в тюрьме за уклонение от уплаты налогов – таким стал приговор суда для бывшего руководителя избирательной кампании американского президента Пола Манафорта.

Также в выпуске: Британская королева Елизавета II сделала первую публикацию в Instagram. ЦИК отменила регистрацию троих кандидатов в президенты. В Ивано-Франковске уже отреставрировали более 20 уникальных дверей.