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      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
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      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Приговор для Манафорта

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 9:00 – на передовой продолжаются активные бои, за сутки пророссийские боевики 18 раз нарушили режим тишины. Пятеро наших защитников получили ранения. 47 месяцев в тюрьме за уклонение от уплаты налогов – таким стал приговор суда для бывшего руководителя избирательной кампании американского президента Пола Манафорта.

      Также в выпуске:

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      ЦИК отменила регистрацию троих кандидатов в президенты.

      В Ивано-Франковске уже отреставрировали более 20 уникальных дверей.

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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Пол Манафорт
      Источник: 24 канал
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