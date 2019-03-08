Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Вирок для Манафорта

У випуску новин за 8 березня станом на 9:00 – на передовій тривають активні бої, за добу проросійські бойовики 18 разів порушили режим тиші. П'ятеро наших захисників отримали поранення. 47 місяців у в'язниці за ухилення від сплати податків – таким став вирок суду для колишнього керівника виборчої кампанії американського президента Пола Манафорта.

Також у випуску: Британська королева Єлизавета ІІ зробила першу публікацію в Instagram. ЦВК скасувала реєстрацію трьох кандидатів в президенти. В Івано-Франківську вже відреставрували понад 20 унікальних дверей.