Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Вирок для Манафорта
У випуску новин за 8 березня станом на 9:00 – на передовій тривають активні бої, за добу проросійські бойовики 18 разів порушили режим тиші. П'ятеро наших захисників отримали поранення. 47 місяців у в'язниці за ухилення від сплати податків – таким став вирок суду для колишнього керівника виборчої кампанії американського президента Пола Манафорта.
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Джерело: 24 канал
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