Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Протесты против формулы Штайнмайера
В выпуске новостей за 3 октября по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки в штабе ООС зафиксировали 30 нарушений режима прекращения огня. В городах Украины люди протестуют против формулы Штайнмайера.
Также в выпуске:
Ангела Меркель сказала, что саммит нормандской четверки состоится в Париже.
Москва планирует подписать новое газовое соглашение с Киевом.
ГБР готовит подозрение Петру Порошенко по делу о злоупотреблении властью.
Источник: 24 канал
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