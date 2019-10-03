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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Протесты против формулы Штайнмайера

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 октября по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки в штабе ООС зафиксировали 30 нарушений режима прекращения огня. В городах Украины люди протестуют против формулы Штайнмайера.

      Также в выпуске:

      Ангела Меркель сказала, что саммит нормандской четверки состоится в Париже.

      Москва планирует подписать новое газовое соглашение с Киевом.

      ГБР готовит подозрение Петру Порошенко по делу о злоупотреблении властью.

      blog_ava
      Курс валют на 3 октября: доллар и евро существенно подорожали
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      Теги: Формула Штайнмайера Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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