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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
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      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Протести проти формули Штайнмаєра

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 жовтня станом на 9:00 – за минулу добу у штабі ООС зафіксували 30 порушень режиму припинення вогню. У містах України люди протестують проти формули Штайнмаєра.

      Також у випуску:

      Ангела Меркель сказала, що саміт нормандської четвірки відбудеться у Парижі.

      Москва планує підписати нову газову угоду з Києвом.

      ДБР готує підозру Петрові Порошенку у справі про зловживання владою.

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      Теги: Формула Штайнмаєра Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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