Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Протести проти формули Штайнмаєра
У випуску новин за 3 жовтня станом на 9:00 – за минулу добу у штабі ООС зафіксували 30 порушень режиму припинення вогню. У містах України люди протестують проти формули Штайнмаєра.
Також у випуску:
Ангела Меркель сказала, що саміт нормандської четвірки відбудеться у Парижі.
Москва планує підписати нову газову угоду з Києвом.
ДБР готує підозру Петрові Порошенку у справі про зловживання владою.
Джерело: 24 канал
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