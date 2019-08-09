Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Российский самолет над Украиной
В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 9:00 – На передовой увеличилось количество обстрелов – за минувшие сутки их было около 9. Боевики нападали на позиции в районе семи населенных пунктов вдоль линии фронта. Российский самолет пролетел над Украиной впервые за четыре года, а все из-за угрозы аварии. Пассажирский "Боинг" российской авиакомпании летел из итальянского города Бари в Москву.
Также в выпуске:
В Харькове подростков учат управлять самолетами.
Экс-президента Кыргызстана, которого накануне задержали, таки посадили в СИЗО.
Дания может осложнить России строительство газопровода "Северный Поток-2".
Источник: 24 канал
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