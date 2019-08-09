10:50
9 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зюганов проти Америки. Як Рашка скомуніздила безпілотник
      Вєсті Кремля
      21:26, 8 серпня
      Вєсті.UA: "Кінець" епохи бідності. Надя Савченко чкурнула на Північ – нове завдання Путіна?
      Вєсті.UA
      19:49, 8 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РИНОК ЗЕМЛІ

      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Російський літак над Україною

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 серпня станом на 9:00 – на передовій збільшилася кількість обстрілів – за минулу добу їх було близько 9. Бойовики здійснили напад на наші позиції в районі семи населених пунктів вздовж лінії фронту. Російський літак пролетів над Україною вперше за чотири роки, а все через загрозу аварії. Пасажирський "Боїнг" російської авіакомпанії летів з італійського міста Барі до Москви.

      Також у випуску:

      У Харкові підлітків вчать кермувати літаками.

      Екс-президента Киргизстану, якого напередодні затримали, таки посадили у СІЗО.

      Данія може ускладнити Росії будівництво газопроводу "Північний Потік-2".

      blog_ava
      Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
      сьогодні
      10166
      Теги: авіація Новини Росії Випуск новин Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Підвищення зарплат депутатам – захист від вливу олігархів
      сьогодні , 08:50 Підвищення зарплат депутатам – захист від вливу олігархів
      Блог Соцмережі 628
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 серпня , 22:40 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 3732
      Яке пиво подобається українцям?
      сьогодні , 09:00 Яке пиво подобається українцям?
      531
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 серпня , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1386
      Як створити успішний стартап та потрапити у Кремнієву долину: розмова з Володимиром Заставним
      8 серпня , 21:04 Як створити успішний стартап та потрапити у Кремнієву долину: розмова з Володимиром Заставним
      697
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук