Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Російський літак над Україною

У випуску новин за 9 серпня станом на 9:00 – на передовій збільшилася кількість обстрілів – за минулу добу їх було близько 9. Бойовики здійснили напад на наші позиції в районі семи населених пунктів вздовж лінії фронту. Російський літак пролетів над Україною вперше за чотири роки, а все через загрозу аварії. Пасажирський "Боїнг" російської авіакомпанії летів з італійського міста Барі до Москви.

Також у випуску: У Харкові підлітків вчать кермувати літаками. Екс-президента Киргизстану, якого напередодні затримали, таки посадили у СІЗО. Данія може ускладнити Росії будівництво газопроводу "Північний Потік-2".

Джерело: 24 канал