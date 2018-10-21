Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Смертельное ДТП в Черкасской области

В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 09:00 – российские наемники на Донбассе обстреляли пункт пропуска "Майорское". В целом за сутки враг 17 раз бил по позициям наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. В Жашковском районе Черкасской области на трассе Киев-Одесса микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибла школьница.

Также в выпуске: СМИ: Росляков два года готовился к расстрелам в Керчи. США заявили о выходе из договора о ядерном вооружении с Россией. Акция "Открытый чек": во Львове жители города платили в ресторанах столько, сколько считали нужным.