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      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Том Круз в Киеве

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 октября по состоянию на 9:00 – боевики за прошедшие сутки снова прибегли к провокациям из тяжелого вооружения. Один военный ранен на передовой в результате вражеских обстрелов. Известный голливудский актер Том Круз приехал в Киев, и уже успел встретиться с Владимиром Зеленским.

      Также в выпуске:

      Скандал вокруг пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель набирает обороты. Журналисты требуют ее увольнения и публичных извинений.

      Двое нетрезвых мужчин вечером совершили серию нападений на прохожих в Полтаве.

      В американском Конгрессе требуют расследовать связи предвыборного штаба Хиллари Клинтон с Украиной.

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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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