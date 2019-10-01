Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Том Круз в Киеве

В выпуске новостей за 1 октября по состоянию на 9:00 – боевики за прошедшие сутки снова прибегли к провокациям из тяжелого вооружения. Один военный ранен на передовой в результате вражеских обстрелов. Известный голливудский актер Том Круз приехал в Киев, и уже успел встретиться с Владимиром Зеленским.

Также в выпуске: Скандал вокруг пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель набирает обороты. Журналисты требуют ее увольнения и публичных извинений. Двое нетрезвых мужчин вечером совершили серию нападений на прохожих в Полтаве. В американском Конгрессе требуют расследовать связи предвыборного штаба Хиллари Клинтон с Украиной.

Источник: 24 канал