Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Том Круз в Киеве
В выпуске новостей за 1 октября по состоянию на 9:00 – боевики за прошедшие сутки снова прибегли к провокациям из тяжелого вооружения. Один военный ранен на передовой в результате вражеских обстрелов. Известный голливудский актер Том Круз приехал в Киев, и уже успел встретиться с Владимиром Зеленским.
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Источник: 24 канал
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