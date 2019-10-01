Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Том Круз у Києві
У випуску новин за 1 жовтня станом на 9:00 – бойовики минулої доби знову вдалися до провокацій із важкого озброєння. Один військовий поранений на передовій внаслідок ворожих обстрілів. Відомий голлівудський актор Том Круз приїхав до Києва, і вже встиг зустрітись із Володимиром Зеленським.
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Джерело: 24 канал
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