Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Том Круз у Києві

У випуску новин за 1 жовтня станом на 9:00 – бойовики минулої доби знову вдалися до провокацій із важкого озброєння. Один військовий поранений на передовій внаслідок ворожих обстрілів. Відомий голлівудський актор Том Круз приїхав до Києва, і вже встиг зустрітись із Володимиром Зеленським.

Також у випуску: Скандал навколо прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель набирає обертів. Журналісти вимагають її звільнення та публічних вибачень. Двоє нетверезих чоловіків надвечір здійснили серію нападів на перехожих у Полтаві. В американському Конгресі вимагають розслідувати зв'язки передвиборчого штабу Гілларі Клінтон з Україною.

Джерело: 24 канал