11:28
1 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів
      Вєсті Кремля
      21:30, 30 вересня
      Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники
      Вєсті.UA
      19:34, 30 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Том Круз у Києві

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 жовтня станом на 9:00 – бойовики минулої доби знову вдалися до провокацій із важкого озброєння. Один військовий поранений на передовій внаслідок ворожих обстрілів. Відомий голлівудський актор Том Круз приїхав до Києва, і вже встиг зустрітись із Володимиром Зеленським.

      Також у випуску:

      Скандал навколо прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель набирає обертів. Журналісти вимагають її звільнення та публічних вибачень.

      Двоє нетверезих чоловіків надвечір здійснили серію нападів на перехожих у Полтаві.

      В американському Конгресі вимагають розслідувати зв'язки передвиборчого штабу Гілларі Клінтон з Україною.

      blog_ava
      Вихідні у жовтні: як відпочиватимуть українці
      сьогодні
      10020
      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Не пийте надто гарячою: Супрун розповіла про користь та шкоду кави
      сьогодні , 10:43 Не пийте надто гарячою: Супрун розповіла про користь та шкоду кави
      3460
      Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування: інтерв’ю з Монастирським
      сьогодні , 09:32 Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування: інтерв’ю з Монастирським
      Ірина Поліщук 1962
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      908
      Кремль хоче перетворити Донбас на ракову пухлину в складі України, або Приклад Придністров'я
      сьогодні , 08:40 Кремль хоче перетворити Донбас на ракову пухлину в складі України, або Приклад Придністров'я
      Блог Медіа 585
      Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
      сьогодні , 08:20 Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
      3791
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук