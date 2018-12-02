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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Военное положение в Украине

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 09:00 – на Востоке Украины пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных, к счастью раненых нет. С понедельника стартуют сборы резервистов из-за введения военного положения.

      Также в выпуске:

      Украинцы начали давать новую жизнь старым вещам.

      Граждане Украины привыкают к жизни в условиях военного положения.

      Теги: Военное положение в Украине Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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