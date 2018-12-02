Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Военное положение в Украине
В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 09:00 – на Востоке Украины пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных, к счастью раненых нет. С понедельника стартуют сборы резервистов из-за введения военного положения.
Также в выпуске:
Украинцы начали давать новую жизнь старым вещам.
Граждане Украины привыкают к жизни в условиях военного положения.
Источник: 24 канал
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