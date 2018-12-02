Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Военное положение в Украине

В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 09:00 – на Востоке Украины пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных, к счастью раненых нет. С понедельника стартуют сборы резервистов из-за введения военного положения.

Также в выпуске: Украинцы начали давать новую жизнь старым вещам. Граждане Украины привыкают к жизни в условиях военного положения.