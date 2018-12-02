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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Воєнний стан в Україні

      Випуск новин 60 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 грудня станом на 09:00 – на Сході України проросійські бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових, на щастя поранених немає. З понеділка стартують збори резервістів через запровадження воєнного стану.

      Також у випуску:

      Українці почали давати нове життя старим речам.

      Громадяни України звикають до життя в умовах воєнного стану.

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
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