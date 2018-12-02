Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Воєнний стан в Україні
У випуску новин за 2 грудня станом на 09:00 – на Сході України проросійські бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових, на щастя поранених немає. З понеділка стартують збори резервістів через запровадження воєнного стану.
Також у випуску:
Українці почали давати нове життя старим речам.
Громадяни України звикають до життя в умовах воєнного стану.
Джерело: 24 канал
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