Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Военные учения

В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 09:00 – боевики на Востоке Украины применили тяжелую артиллерию, потерь среди украинских защитников нет. Возле Николаева продолжаются учения военных летчиков.

Также в выпуске: В "Укроборонпроме" проведут реформу, чтобы избежать скандалов в будущем. Суд арестовал двух руководителей "Спецтехноэкспорта". В Харькове попрощались с бойцом, который погиб в Иловайске, его искали почти пять лет.