Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Военные учения
В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 09:00 – боевики на Востоке Украины применили тяжелую артиллерию, потерь среди украинских защитников нет. Возле Николаева продолжаются учения военных летчиков.
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Источник: 24 канал
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