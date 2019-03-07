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      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Военные учения

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 09:00 – боевики на Востоке Украины применили тяжелую артиллерию, потерь среди украинских защитников нет. Возле Николаева продолжаются учения военных летчиков.

      Также в выпуске:

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      Суд арестовал двух руководителей "Спецтехноэкспорта".

      В Харькове попрощались с бойцом, который погиб в Иловайске, его искали почти пять лет.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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