Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Військові навчання

У випуску новин за 7 березня станом на 09:00 – бойовики на Сході України застосували важку артилерію, втрат серед українських захисників немає. Біля Миколаєва тривають навчання військових гелікоптерів.

Також у випуску: В "Укроборонпромі" проведуть реформу, щоб уникнути майбутніх сканадлів. Суд арештував двох керівник "Спецтехноекспорту". У Харкові попрощались з бійцем, який загинув в Іловайську, його шукали майже п'ять років.