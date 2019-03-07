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      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Військові навчання

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 березня станом на 09:00 – бойовики на Сході України застосували важку артилерію, втрат серед українських захисників немає. Біля Миколаєва тривають навчання військових гелікоптерів.

      Також у випуску:

      В "Укроборонпромі" проведуть реформу, щоб уникнути майбутніх сканадлів.

      Суд арештував двох керівник "Спецтехноекспорту".

      У Харкові попрощались з бійцем, який загинув в Іловайську, його шукали майже п'ять років. 

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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