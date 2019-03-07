Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Військові навчання
У випуску новин за 7 березня станом на 09:00 – бойовики на Сході України застосували важку артилерію, втрат серед українських захисників немає. Біля Миколаєва тривають навчання військових гелікоптерів.
Також у випуску:
В "Укроборонпромі" проведуть реформу, щоб уникнути майбутніх сканадлів.
Суд арештував двох керівник "Спецтехноекспорту".
У Харкові попрощались з бійцем, який загинув в Іловайську, його шукали майже п'ять років.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі