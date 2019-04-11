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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Вспышка кори в США

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 9:00 – на передовой не прекращаются обстрелы, трое наших военных ранены. На днях в Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за вспышки кори. В США уже зафиксировано 465 случаев заболевания.

      Также в выпуске:

      Удержание политзаключенного Эдема Бекирова в российском СИЗО может привести к фатальным последствиям, ведь мужчина находится в тяжелом состоянии.

      Президент Петр Порошенко поручил СБУ разобраться в целесообразности участия Виктора Медведчука в Трехсторонной контактной группе в Минске.

      В столице Таиланда горел торговый центр, в результате два человека погибли.

      На экстренном саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились продлить срок выхода Великобритании из объединения.

      blog_ava
      Главные новости 10 апреля: свежие анализы кандидатов и запрет на товары из РФ
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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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