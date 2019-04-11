Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Вспышка кори в США
В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 9:00 – на передовой не прекращаются обстрелы, трое наших военных ранены. На днях в Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за вспышки кори. В США уже зафиксировано 465 случаев заболевания.
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Источник: 24 канал
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