Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Спалах кору в США

У випуску новин за 11 квітня станом на 9:00 – на передовій не припиняються обстріли, троє наших військових поранені. Днями у Нью-Йорку запровадили надзвичайний стан через спалах кору. У США вже зафіксовано 465 випадків захворювання.

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Джерело: 24 канал