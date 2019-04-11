Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Спалах кору в США
У випуску новин за 11 квітня станом на 9:00 – на передовій не припиняються обстріли, троє наших військових поранені. Днями у Нью-Йорку запровадили надзвичайний стан через спалах кору. У США вже зафіксовано 465 випадків захворювання.
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Джерело: 24 канал
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