Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Введение миротворцев на Донбасс

В выпуске новостей за 28 февраля по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики 17 раз открывали огонь по позициям нашего войска, один украинский военный ранен. Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что лучший способ восстановить мир на Донбассе – это ввести туда миссию ООН с расширенным мандатом.

Также в выпуске: На железнодорожном вокзале Каира вспыхнул масштабный пожар. Кроме 25 погибших, еще 50 человек получили поражения различной степени тяжести. Американский президент Дональд Трамп и корейский лидер Ким Чен Ын встретились во Вьетнаме. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на решение о мере пресечения подозреваемому в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру. Европейский вещательный союз, который является организатором Евровидения, подтвердил, что в 2019 году Украина на песенный конкурс не едет.