Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Введення миротворців на Донбас

У випуску новин за 28 лютого станом на 9:00 – проросійські бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська, один український військовий поранений. Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер сказав, що найкращий спосіб відновити мир на Донбасі – це запровадити там місію ООН з розширеним мандатом.

Також у випуску: На залізничному вокзалі Каїра спалахнула масштабна пожежа. Окрім 25 загиблих, ще 50 людей дістали ураження різного ступеня тяжкості. Американський президент Дональд Трамп та корейський лідер Кім Чен Ин зустрілись у В'єтнамі. Сьогодні суд розгляне апеляцію на рішення про запобіжний захід підозрюваному у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру. Європейська мовна спілка, яка є організатором Євробачення, підтвердила, що у 2019 році Україна на пісенний конкурс не їде.