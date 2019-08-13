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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      Выпуск новостей за 9:00: Техника РФ на Донбассе. Супрун о вакцинации

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 9:00 – Беспилотник ОБСЕ зафиксировал неподалеку от оккупированного Луганска новейшую российскую технику. В Украине такой никогда не было. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала новую власть срочно принять меры из-за критической ситуации с количеством вакцинированных в Украине и созвать заседание СНБО.

      Также в выпуске:

      В столичном супермаркете Metro продают дневники для школьников с картой Украины, на которой нет Крыма.

      Австралию накрыло сильным снегопадом, он стал самым мощным за последние четыре года.

      Из старого берлинского аэропорта "Темпельхоф", что на окраине немецкой столицы, хотят сделать центр городской проституции.

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      Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Министерство здравоохранения Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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