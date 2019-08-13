Випуск новин за 9:00: Техніка РФ на Донбасі. Супрун про вакцинацію

У випуску новин за 13 серпня станом на 9:00 – безпілотник ОБСЄ зафіксував неподалік окупованого Луганська новітню російську техніку. В Україні такої ніколи не було. Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала нову владу терміново вжити заходів через критичну ситуацію із кількістю вакцинованих в Україні та скликати засідання РНБО.

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Джерело: 24 канал