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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      Випуск новин за 9:00: Техніка РФ на Донбасі. Супрун про вакцинацію

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 серпня станом на 9:00 – безпілотник ОБСЄ зафіксував неподалік окупованого Луганська новітню російську техніку. В Україні такої ніколи не було. Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала нову владу терміново вжити заходів через критичну ситуацію із кількістю вакцинованих в Україні та скликати засідання РНБО.

      Також у випуску:

      У столичному супермаркеті Metro продають щоденники для школярів із мапою України, на якій нема Криму.

      Австралію накрило сильним снігопадом, він став найпотужнішим за останні чотири роки.

      Зі старого берлінського аеропорту "Темпельхоф", що на окраїні німецької столиці, хочуть зробити центр міської проституції.

      В Києві п'яний водій влаштував масову ДТП: вдарив чотири авто, розніс намет з кавунами та врізався в дерево.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Україна – Росія Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
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