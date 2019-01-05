Выпуск новостей за 9:00: Томос в Константинополе. Прекращение дружбы с Россией

В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 9:00 – текст-оригинал Томоса уже в Константинополе. Он каллиграфически оформлен на пергаменте и имеет благословение игумена Ксенофонтского монастыря на Афоне. Закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией вступил в силу с сегодняшнего дня. Поэтому, договоренности, которые действовали два десятилетия – аннулированы.

Также в выпуске: За последние сутки пророссийские боевики применили стрелковое оружие для поражения позиций ВСУ. С Крымской горы Ай-Петри сошла лавина, десятки авто с пассажирами заблокированы.