Выпуск новостей за 9:00: Томос в Константинополе. Прекращение дружбы с Россией
В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 9:00 – текст-оригинал Томоса уже в Константинополе. Он каллиграфически оформлен на пергаменте и имеет благословение игумена Ксенофонтского монастыря на Афоне. Закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией вступил в силу с сегодняшнего дня. Поэтому, договоренности, которые действовали два десятилетия – аннулированы.
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Источник: 24 канал
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