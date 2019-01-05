Випуск новин за 9:00: Томос у Константинополі. Припинення дружби з Росією
У випуску новин за 5 січня станом на 9:00 – текст-оригінал Томоса вже у Константинополі. Він каліграфічно оформлений на пергаменті та має благословення ігумена Ксенофонтського монастиря на Афоні. Закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією набув чинності відсьогодні. Відтак, домовленості, що діяли два десятиліття – анулюванні.
Також у випуску:
За останню добу проросійські бойовики застосували стрілецьку зброю для ураження позицій ЗСУ.
З Кримської гори Ай-Петрі зійшла лавина, десятки авто з пасажирами заблоковані.
Джерело: 24 канал
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