Випуск новин за 9:00: Томос у Константинополі. Припинення дружби з Росією

У випуску новин за 5 січня станом на 9:00 – текст-оригінал Томоса вже у Константинополі. Він каліграфічно оформлений на пергаменті та має благословення ігумена Ксенофонтського монастиря на Афоні. Закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією набув чинності відсьогодні. Відтак, домовленості, що діяли два десятиліття – анулюванні.

Також у випуску: За останню добу проросійські бойовики застосували стрілецьку зброю для ураження позицій ЗСУ. З Кримської гори Ай-Петрі зійшла лавина, десятки авто з пасажирами заблоковані.