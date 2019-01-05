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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Випуск новин за 9:00: Томос у Константинополі. Припинення дружби з Росією

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 січня станом на 9:00 – текст-оригінал Томоса вже у Константинополі. Він каліграфічно оформлений на пергаменті та має благословення ігумена Ксенофонтського монастиря на Афоні. Закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією набув чинності відсьогодні. Відтак, домовленості, що діяли два десятиліття – анулюванні.

      Також у випуску:

      За останню добу проросійські бойовики застосували стрілецьку зброю для ураження позицій ЗСУ.

      З Кримської гори Ай-Петрі зійшла лавина, десятки авто з пасажирами заблоковані.

      Теги: Томос Випуск новин Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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