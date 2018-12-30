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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
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      Выпуск новостей за 9:00: Убийство Гандзюк. Обстрелы на фронте

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 9:00 – генеральный прокурор Украины Юрий Луценко знает, что знает фамилию убийцы Екатерины Гандзюк. Только за первые сутки режима тишины враг шесть раз обстрелял позиции украинских военных.

      Также в выпуске:

      Олег Сенцов и Николай Карпюк получили из Украины электронные письма в российских тюрьмах.

      Женщины-военные снялись для календаря на 2019 год.

      По Днепру ездят праздничные трамваи.

      Теги: Война на Донбассе Екатерина Гандзюк Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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