Выпуск новостей за 9:00: Убийство Гандзюк. Обстрелы на фронте
В выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 9:00 – генеральный прокурор Украины Юрий Луценко знает, что знает фамилию убийцы Екатерины Гандзюк. Только за первые сутки режима тишины враг шесть раз обстрелял позиции украинских военных.
Также в выпуске:
Олег Сенцов и Николай Карпюк получили из Украины электронные письма в российских тюрьмах.
Женщины-военные снялись для календаря на 2019 год.
По Днепру ездят праздничные трамваи.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии