Выпуск новостей за 9:00: Убийство Гандзюк. Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 9:00 – генеральный прокурор Украины Юрий Луценко знает, что знает фамилию убийцы Екатерины Гандзюк. Только за первые сутки режима тишины враг шесть раз обстрелял позиции украинских военных.

Также в выпуске: Олег Сенцов и Николай Карпюк получили из Украины электронные письма в российских тюрьмах. Женщины-военные снялись для календаря на 2019 год. По Днепру ездят праздничные трамваи.