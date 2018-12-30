10:21
30 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Випуск новин за 9:00: Вбивство Гандзюк. Обстріли на фронті

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 грудня станом на 9:00 – генеральний прокурор України Юрій Луценко знає прізвище вбивці Катерини Гандзюк. Лише за першу добу режиму тиші ворог шість разів обстріляв позиції українських військових.

      Також у випуску:

      Олег Сенцов та Микола Карпюк отримали з України електронні листи у російських в'язницях.

      Жінки-військові знялися для календаря на 2019 рік.

      Дніпром їздять святкові трамваї.

      Теги: Випуск новин Катерина Гандзюк Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вся суть СРСР у 6 моторошних цифрах
      сьогодні , 10:02 Вся суть СРСР у 6 моторошних цифрах
      Настя Сукач 11111
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      сьогодні , 09:00 Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      Борис Немировський 699
      Камілла Лекберґ: злочини інколи виправдовуються
      29 грудня , 22:00 Камілла Лекберґ: злочини інколи виправдовуються
      Наталія Лебідь 235
      Переговори з Росією – повна маячня
      29 грудня , 15:03 Переговори з Росією – повна маячня
      Артем Овдієнко 1734
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук