Випуск новин за 9:00: Вбивство Гандзюк. Обстріли на фронті

У випуску новин за 30 грудня станом на 9:00 – генеральний прокурор України Юрій Луценко знає прізвище вбивці Катерини Гандзюк. Лише за першу добу режиму тиші ворог шість разів обстріляв позиції українських військових.

Також у випуску: Олег Сенцов та Микола Карпюк отримали з України електронні листи у російських в'язницях. Жінки-військові знялися для календаря на 2019 рік. Дніпром їздять святкові трамваї.