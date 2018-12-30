Випуск новин за 9:00: Вбивство Гандзюк. Обстріли на фронті
У випуску новин за 30 грудня станом на 9:00 – генеральний прокурор України Юрій Луценко знає прізвище вбивці Катерини Гандзюк. Лише за першу добу режиму тиші ворог шість разів обстріляв позиції українських військових.
Також у випуску:
Олег Сенцов та Микола Карпюк отримали з України електронні листи у російських в'язницях.
Жінки-військові знялися для календаря на 2019 рік.
Дніпром їздять святкові трамваї.
Джерело: 24 канал
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