Выпуск новостей за 9:00: Участие Украины в Евровидении. Ситуация на Донбассе

В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 9:00 – Украина в этом году может отказаться от участия в песенном конкурсе Евровидение. Окончательное решение НСТУ должно объявить до 10 марта. Пока же продолжаются переговоры с группой KAZKA. Российские наемники продолжают бить по позициям ВСУ. Вследствие вражеских обстрелов четыре наших защитника получили ранения.

Также в выпуске: Нацкорпус пикетировал дом фигуранта громкого дела о хищении денег в "Укроборонпроме" Игоря Гладковского. Россия изменила стратегию по выборам в Украине. НАТО поддерживает венгров в языковом вопросе с Украиной.