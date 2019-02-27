Выпуск новостей за 9:00: Участие Украины в Евровидении. Ситуация на Донбассе
В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 9:00 – Украина в этом году может отказаться от участия в песенном конкурсе Евровидение. Окончательное решение НСТУ должно объявить до 10 марта. Пока же продолжаются переговоры с группой KAZKA. Российские наемники продолжают бить по позициям ВСУ. Вследствие вражеских обстрелов четыре наших защитника получили ранения.
Также в выпуске:
Нацкорпус пикетировал дом фигуранта громкого дела о хищении денег в "Укроборонпроме" Игоря Гладковского.
Россия изменила стратегию по выборам в Украине.
НАТО поддерживает венгров в языковом вопросе с Украиной.
Источник: 24 канал
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