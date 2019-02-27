09:55
27 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаманские методы России. Раздвоение у Путина
      Вєсті Кремля
      20:54, 26 февраля
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, 26 февраля
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 9:00: Участие Украины в Евровидении. Ситуация на Донбассе

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 9:00 – Украина в этом году может отказаться от участия в песенном конкурсе Евровидение. Окончательное решение НСТУ должно объявить до 10 марта. Пока же продолжаются переговоры с группой KAZKA. Российские наемники продолжают бить по позициям ВСУ. Вследствие вражеских обстрелов четыре наших защитника получили ранения.

      Также в выпуске:

      Нацкорпус пикетировал дом фигуранта громкого дела о хищении денег в "Укроборонпроме" Игоря Гладковского.

      Россия изменила стратегию по выборам в Украине.

      НАТО поддерживает венгров в языковом вопросе с Украиной.

      blog_ava
      Майдановцы и добровольцы Романюка выпустили на поруки после 4 лет ареста: трогательное видео
      сегодня
      479
      Теги: Евровидение Война на Донбассе Война Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Надо болеть за наших спортсменов, потому что это нам помогает, – каратистка Екатерина Кривая
      сегодня , 09:02 Надо болеть за наших спортсменов, потому что это нам помогает, – каратистка Екатерина Кривая
      Станіслав Безушко 19
      Какие нардепы требовали отменить статью за незаконное обогащение: список
      сегодня , 00:35 Какие нардепы требовали отменить статью за незаконное обогащение: список
      1135
      Як скандал в "Укроборонпромі" вплине на рейтинг Порошенка?
      сегодня , 08:40 Як скандал в "Укроборонпромі" вплине на рейтинг Порошенка?
      Артем Овдієнко 1796
      Сможет ли Верховная Рада объявить импичмент Порошенко
      26 февраля , 21:33 Сможет ли Верховная Рада объявить импичмент Порошенко
      Анастасія Кримова 837
      Отмена статьи о незаконном обогащении: что это значит и какими будут последствия
      26 февраля , 20:51 Отмена статьи о незаконном обогащении: что это значит и какими будут последствия
      1203
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Выпуск новостей 27 октября по состоянию на 18:00
       27 октября 2015 , 18:46
      Выпуск новостей за 22:00: Резолюция ООН. Сегодня в Киеве открыли главную ёлку страны
       19 декабря 2017 , 22:55
      Выпуск новостей за 19:00: Эффективность работы НАПК. Земля для "псевдоатовца"
       28 января , 20:23
      Выпуск новостей за 09:00: Протесты во Франции. Ситуация на передовой
       20 февраля , 09:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук