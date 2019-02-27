Випуск новин за 9:00: Участь України на Євробаченні. Ситуація на Донбасі
У випуску новин за 27 лютого станом на 9:00 – Україна цього року може відмовитися від участі у пісенному конкурсі Євробачення. Остаточне рішення НСТУ має оголосити до 10 березня. Наразі ж тривають переговори з гуртом KAZKA. Російські найманці продовжують гатити по позиціях ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів чотири наших захисники зазнали поранень.
Також у випуску:
Нацкорпус пікетував будинок фігуранта гучної справи про розкрадання грошей в "Укроборонпромі" Ігоря Гладковського.
Росія змінила стратегію щодо виборів в Україні.
НАТО підтримує угорців у мовному питанні з Україною.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі