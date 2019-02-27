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      Випуск новин за 9:00: Участь України на Євробаченні. Ситуація на Донбасі

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 лютого станом на 9:00 – Україна цього року може відмовитися від участі у пісенному конкурсі Євробачення. Остаточне рішення НСТУ має оголосити до 10 березня. Наразі ж тривають переговори з гуртом KAZKA. Російські найманці продовжують гатити по позиціях ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів чотири наших захисники зазнали поранень.

      Також у випуску:

      Нацкорпус пікетував будинок фігуранта гучної справи про розкрадання грошей в "Укроборонпромі" Ігоря Гладковського.

      Росія змінила стратегію щодо виборів в Україні.

      НАТО підтримує угорців у мовному питанні з Україною.

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      Теги: Євробачення Випуск новин Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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