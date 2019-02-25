Выпуск новостей за 9:00: Угрозы США от России. Ситуация на Донбассе
В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 9:00 – в России пригрозили, что кремлевские ракеты поразят США за пять минут. Госсекретарь Майк Помпео считает угрозы Владимира Путина пустыми словами. В штабе Объединенных сил сообщили, что за сутки по украинским позициям боевики выпустили почти три сотни снарядов.
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Источник: 24 канал
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