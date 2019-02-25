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      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Выпуск новостей за 9:00: Угрозы США от России. Ситуация на Донбассе

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 9:00 – в России пригрозили, что кремлевские ракеты поразят США за пять минут. Госсекретарь Майк Помпео считает угрозы Владимира Путина пустыми словами. В штабе Объединенных сил сообщили, что за сутки по украинским позициям боевики выпустили почти три сотни снарядов.

      Также в выпуске:

      В состав Парламентской ассамблеи Совета Европы снова пробуют вернуть Россию.

      В Киеве задержали злоумышленника, который проводил фото- и видеосъемки несовершеннолетних.

      Победительница Национального отбора на Евровидение певица Maruv заявила, что готова отказаться от концертов в России.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости США Новости России Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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