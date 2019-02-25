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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Погрози США від Росії. Ситуація на Донбасі

      Випуск новин 65 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 лютого станом на 9:00 – у Росії пригрозили, що кремлівські ракети уразять США за п'ять хвилин. Держсекретар Майк Помпео вважає погрози Володимира Путіна пустими словами. У штабі Об'єднаних сил повідомили, що за добу по українських позиціях бойовики випустили майже три сотні снарядів.

      Також у випуску:

      До складу Парламентської асамблеї Ради Європи знову пробують повернути Росію.

      У Києві затримали зловмисника, який проводив фото- та відеозйомки неповнолітніх.

      Переможниця Національного відбору на Євробачення співачка Maruv заявила, що готова відмовитися від концертів у Росії.

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      Теги: Новини США Війна на Донбасі Новини Росії Новини України Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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