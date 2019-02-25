Випуск новин за 9:00: Погрози США від Росії. Ситуація на Донбасі
У випуску новин за 25 лютого станом на 9:00 – у Росії пригрозили, що кремлівські ракети уразять США за п'ять хвилин. Держсекретар Майк Помпео вважає погрози Володимира Путіна пустими словами. У штабі Об'єднаних сил повідомили, що за добу по українських позиціях бойовики випустили майже три сотні снарядів.
Також у випуску:
До складу Парламентської асамблеї Ради Європи знову пробують повернути Росію.
У Києві затримали зловмисника, який проводив фото- та відеозйомки неповнолітніх.
Переможниця Національного відбору на Євробачення співачка Maruv заявила, що готова відмовитися від концертів у Росії.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі