Випуск новин за 9:00: Погрози США від Росії. Ситуація на Донбасі

У випуску новин за 25 лютого станом на 9:00 – у Росії пригрозили, що кремлівські ракети уразять США за п'ять хвилин. Держсекретар Майк Помпео вважає погрози Володимира Путіна пустими словами. У штабі Об'єднаних сил повідомили, що за добу по українських позиціях бойовики випустили майже три сотні снарядів.

Також у випуску: До складу Парламентської асамблеї Ради Європи знову пробують повернути Росію. У Києві затримали зловмисника, який проводив фото- та відеозйомки неповнолітніх. Переможниця Національного відбору на Євробачення співачка Maruv заявила, що готова відмовитися від концертів у Росії.