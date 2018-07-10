Выпуск новостей за 9:00: Украинцы обвалили рейтинг FIFA. Эксперимент с минометом "Молот"

В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 09:00 – украинцы за ночь обвалили рейтинг официальной страницы FIFA в Facebook из-за скандала с футболистом Домагоем Видой. Около 150 тысяч человек поставили низкую оценку и написали в комментарии "Слава Украине!". Следственный эксперимент с минометом "Молот", который должен был состояться сегодня на Ровенском полигоне, перенесли на завтра.

Также в выпуске: Сегодня борца за независимость Украины Левко Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище.



За минувшие сутки на фронте один украинский защитник получил ранение.



Британский МИД возглавил бывший министр здравоохранения Джереми Хант.