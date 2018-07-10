Випуск новин за 09:00: Українці обвалили рейтинг FIFA. Експеримент з мінометом "Молот"
У випуску новин за 10 липня станом на 09:00 – українці за ніч обвалили рейтинг офіційної сторінки FIFA у Facebook через скандал із футболістом Домагоєм Відою. Близько 150 тисяч людей поставили найнижчу оцінку і написали у коментарі "Слава Україні!". Слідчий експеримент з мінометом "Молот", який мав відбутися сьогодні на Рівненському полігоні, перенесли на завтра.
Також у випуску:
Сьогодні борця за незалежність України Левка Лук'яненка поховають на Байковому кладовищі.
За минулу добу на фронті один український захисник отримав поранення.
Британське МЗС очолив колишній міністр охорони здоров'я Джеремі Хант.
Джерело: 24 канал
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