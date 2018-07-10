Випуск новин за 09:00: Українці обвалили рейтинг FIFA. Експеримент з мінометом "Молот"

У випуску новин за 10 липня станом на 09:00 – українці за ніч обвалили рейтинг офіційної сторінки FIFA у Facebook через скандал із футболістом Домагоєм Відою. Близько 150 тисяч людей поставили найнижчу оцінку і написали у коментарі "Слава Україні!". Слідчий експеримент з мінометом "Молот", який мав відбутися сьогодні на Рівненському полігоні, перенесли на завтра.

Також у випуску: Сьогодні борця за незалежність України Левка Лук'яненка поховають на Байковому кладовищі. За минулу добу на фронті один український захисник отримав поранення. Британське МЗС очолив колишній міністр охорони здоров'я Джеремі Хант.