Выпуск новостей за 9:00: Умер писатель Успенский. Заявление Госдепа США
В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 9:00 – вчера умер российский детский писатель Эдуард Успенский. Произошло это в его доме в селе Пучково близ Москвы. В Госдепе США заявили, что российские действия в Азовском море являются попыткой дестабилизировать Украину.
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Источник: 24 канал
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