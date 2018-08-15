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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 9:00: Умер писатель Успенский. Заявление Госдепа США

Выпуск новостей 5 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 9:00 – вчера умер российский детский писатель Эдуард Успенский. Произошло это в его доме в селе Пучково близ Москвы. В Госдепе США заявили, что российские действия в Азовском море являются попыткой дестабилизировать Украину.

Также в выпуске:

Боевики 46 раз обстреляли украинские позиции, один военный погиб, еще трое получили ранения.

Из-за репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве на несколько дней перекроют движение автотранспорта.

Пол Манафорт отказался давать показания в суде.

Теги: Украина – Россия Новости США Литература Потери Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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