Выпуск новостей за 9:00: Умер писатель Успенский. Заявление Госдепа США

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 9:00 – вчера умер российский детский писатель Эдуард Успенский. Произошло это в его доме в селе Пучково близ Москвы. В Госдепе США заявили, что российские действия в Азовском море являются попыткой дестабилизировать Украину.

Также в выпуске: Боевики 46 раз обстреляли украинские позиции, один военный погиб, еще трое получили ранения. Из-за репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве на несколько дней перекроют движение автотранспорта. Пол Манафорт отказался давать показания в суде.