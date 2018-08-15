Випуск новин за 9:00: Помер письменник Успенський. Заява Держдепу США

У випуску новин за 15 серпня станом на 9:00 – вчора помер російський дитячий письменник Едуард Успенський. Сталося це у його будинку в селі Пучково біля Москви. У Держдепі США заявили, що російські дії в Азовському морі є спробою дестабілізувати Україну.

Також у випуску: Бойовики 46 разів обстріляли українські позиції, один військовий загинув, ще троє отримали поранення. Через репетиції параду до Дня Незалежності в Києві кілька днів перекриватимуть рух автотранспорту. Пол Манафорт відмовився давати свідчення у суді.