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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 9:00: Помер письменник Успенський. Заява Держдепу США

Випуск новин 9 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 серпня станом на 9:00 – вчора помер російський дитячий письменник Едуард Успенський. Сталося це у його будинку в селі Пучково біля Москви. У Держдепі США заявили, що російські дії в Азовському морі є спробою дестабілізувати Україну.

Також у випуску: 

Бойовики 46 разів обстріляли українські позиції, один військовий загинув, ще троє отримали поранення.

Через репетиції параду до Дня Незалежності в Києві кілька днів перекриватимуть рух автотранспорту.

Пол Манафорт відмовився давати свідчення у суді.

Теги: Випуск новин Втрати Література Новини США Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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