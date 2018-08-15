Випуск новин за 9:00: Помер письменник Успенський. Заява Держдепу США
У випуску новин за 15 серпня станом на 9:00 – вчора помер російський дитячий письменник Едуард Успенський. Сталося це у його будинку в селі Пучково біля Москви. У Держдепі США заявили, що російські дії в Азовському морі є спробою дестабілізувати Україну.
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Джерело: 24 канал
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