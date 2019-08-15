Выпуск новостей за 9:00: Визит Зеленского в США. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 9:00 – в украинском МИД сообщают, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в США может состояться в ближайшее время. Один украинский военный погиб на Донбассе. Российские наемники за прошедшие сутки 13 раз открывали огонь по позициям украинского войска. Дважды били с запрещенного минскими соглашениями оружия.

Также в выпуске: Правоохранители задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. В Одессе нельзя купаться на нескольких пляжах. Хорватия и Италия помогают Греции бороться с масштабными лесными пожарами.

Источник: 24 канал