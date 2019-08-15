Випуск новин за 9:00: Візит Зеленського до США. Ситуація на фронті

У випуску новин за 15 серпня станом на 9:00 – в Українському МЗС повідомляють, що візит Президента України Володимира Зеленського до США може відбутись вже найближчим часом. Один український військовий загинув на Донбасі. Російські найманці минулої доби 13 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Двічі били із забороненої Мінськими угодами зброї.

Також у випуску: Правоохоронці затримали заступника міністра з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. В Одесі не можна купатися на декількох пляжах. Хорватія та Італія допомагають Греції боротися з масштабними лісовими пожежами.

Джерело: 24 канал