Випуск новин за 9:00: Візит Зеленського до США. Ситуація на фронті
У випуску новин за 15 серпня станом на 9:00 – в Українському МЗС повідомляють, що візит Президента України Володимира Зеленського до США може відбутись вже найближчим часом. Один український військовий загинув на Донбасі. Російські найманці минулої доби 13 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Двічі били із забороненої Мінськими угодами зброї.
Також у випуску:
Правоохоронці затримали заступника міністра з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.
В Одесі не можна купатися на декількох пляжах.
Хорватія та Італія допомагають Греції боротися з масштабними лісовими пожежами.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Ліверпуль" виграв Суперкубок УЄФА, перемігши "Челсі" по пенальті в драматичній грі: відеосьогодні , 08:43
-
Пасажирський літак, що летів у Крим, аварійно сів у полі під Москвою – фото, відеосьогодні , 08:23
-
Головні новини 14 серпня: дітей без щеплень не пустять до школи і наслідки негодисьогодні , 08:02
Коментарі