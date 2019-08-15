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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
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      Випуск новин за 9:00: Візит Зеленського до США. Ситуація на фронті

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 серпня станом на 9:00 – в Українському МЗС повідомляють, що візит Президента України Володимира Зеленського до США може відбутись вже найближчим часом. Один український військовий загинув на Донбасі. Російські найманці минулої доби 13 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Двічі били із забороненої Мінськими угодами зброї.

      Також у випуску:

      Правоохоронці затримали заступника міністра з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

      В Одесі не можна купатися на декількох пляжах.

      Хорватія та Італія допомагають Греції боротися з масштабними лісовими пожежами.

      blog_ava
      СБУ впродовж місяця стежила за Гримчаком та його "помічником"
      сьогодні
      4949
      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Новини США
      Джерело: 24 канал
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