Выпуск новостей за 9:00: Военная поддержка Британии для Украины. Государственный бюджет-2019
В выпуске за 22 ноября по состоянию на 9:00 – министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что страна готова оказать военную поддержку Украине. Военные Соединенного Королевства будут тренировать украинские спецподразделения и морских пехотинцев. В ВР обещают принять бюджет страны на 2019 до 23 ноября. Документ уже прошел первое чтение, проект доработали и одобрили в профильном комитете.
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Источник: 24 канал
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