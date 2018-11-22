Выпуск новостей за 9:00: Военная поддержка Британии для Украины. Государственный бюджет-2019

В выпуске за 22 ноября по состоянию на 9:00 – министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что страна готова оказать военную поддержку Украине. Военные Соединенного Королевства будут тренировать украинские спецподразделения и морских пехотинцев. В ВР обещают принять бюджет страны на 2019 до 23 ноября. Документ уже прошел первое чтение, проект доработали и одобрили в профильном комитете.

Также в выпуске: На встрече в нормандском формате будут говорить о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. В Запорожье в результате аварии пострадало пять человек.