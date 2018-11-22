Випуск новин за 9:00: Військова підтримка Британії для України. Державний бюджет-2019

У випуску новин за 22 листопада станом 9:00 – міністр оборони Британії заявив, що країна готова надати військову підтримку Україні. Військові Об'єднаного Королівства тренуватимуть українські спецпідрозділи та морських піхотинців. У ВР обіцяють ухвалити бюджет країни на 2019 рік до 23 листопада. Документ вже пройшов перше читання, проект допрацювали та схвалили в профільному комітеті.

Також у випуску: На зустрічі у Нормандському форматі говоритимуть про розгортання миротворчої місії на Донбасі. У Запоріжжі внаслідок аварії постраждало п'ятеро людей.