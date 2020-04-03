Выпуск новостей за 9:00: Восстановление продажи диких животных в Китае. Обращение Степанова

В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 9:00 – в Китае после карантина вновь открыли рынки по продаже диких животных. Они заработали в городе Гуйлинь и Дунгуань. Новоназначенный министр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам с неутешительным предупреждением.

Также в выпуске: Руководитель Минздрава записал первое обращение к украинцам. На Херсонщине устанавливают карантинные блок-посты. В Австралии тестируют 2 потенциальные вакцины от COVID-19.