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      Выпуск новостей за 9:00: Восстановление продажи диких животных в Китае. Обращение Степанова

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 9:00 – в Китае после карантина вновь открыли рынки по продаже диких животных. Они заработали в городе Гуйлинь и Дунгуань. Новоназначенный министр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам с неутешительным предупреждением.

      Также в выпуске:

      Руководитель Минздрава записал первое обращение к украинцам.

      На Херсонщине устанавливают карантинные блок-посты.

      В Австралии тестируют 2 потенциальные вакцины от COVID-19.

      Теги: Китай Мир животных Максим Степанов Выпуск новостей
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