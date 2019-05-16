Выпуск новостей за 9:00: Возвращение Коломойского. Обстрелы на передовой

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 9:00 – журналист "Схем" сообщил, что в половине третьего ночи из Тель-Авива в аэропорту Днепра сел самолет группы "Приват". Мол, этим рейсом и вернулся Игорь Коломойский. На передовой увеличилось количество обстрелов. Под огнем оказалась почти вся линия разграничения, в частности оккупанты более 9 раз нарушали режим тишины.

Также в выпуске: Большинство представителей государств-членов ПАСЕ поддерживают снятие санкций из России. Уже тринадцатый День вышиванки сегодня отмечают в Украине и мире. Парламент должен проголосовать за постановление, определит день инаугурации новоизбранного президента.

Источник: 24 канал