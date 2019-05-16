Випуск новин за 9:00: Повернення Коломойського. Обстріли на передовій
У випуску новин за 16 травня станом на 9:00 – журналіст "Схем" повідомив, що о пів на третю ночі із Тель-Авіва на летовищі Дніпра сів літак групи "Приват". Мовляв, цим рейсом і повернувся Ігор Коломойський. На передовій збільшилась кількість обстрілів. Під вогнем опинилася майже вся лінія розмежування, зокрема окупанти понад 9 разів порушували режим тиші.
Також у випуску:
Більшість представників держав-членів ПАРЄ підтримують зняття санкцій з Росії.
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Джерело: 24 канал
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