Випуск новин за 9:00: Повернення Коломойського. Обстріли на передовій

У випуску новин за 16 травня станом на 9:00 – журналіст "Схем" повідомив, що о пів на третю ночі із Тель-Авіва на летовищі Дніпра сів літак групи "Приват". Мовляв, цим рейсом і повернувся Ігор Коломойський. На передовій збільшилась кількість обстрілів. Під вогнем опинилася майже вся лінія розмежування, зокрема окупанти понад 9 разів порушували режим тиші.

Також у випуску: Більшість представників держав-членів ПАРЄ підтримують зняття санкцій з Росії. Вже втринадцяте День вишиванки сьогодні відзначають в Україні і світі. Парламент має проголосувати за постанову, яка визначить день інавгурації новообраного президента.

Джерело: 24 канал