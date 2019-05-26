Выпуск новостей за 9:00: Возвращение политиков времен Януковича. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 9:00 – одиозные чиновники массово возвращаются в Украину. Сначала олигарх Игорь Коломойский, потом помощник Януковича – Андрей Портнов. Тишина на Донбассе не наступила и этой ночью. Враг стрелял из минометов по поселку Опытное, что под Донецком.

Также в выпуске: В одном из портов Таиланда взорвался контейнер с химикатами. В Ровно задержали активистов за несанкционированный выход. В Каннах назвали победителей международного кинофестиваля.

Источник: 24 канал