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      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Выпуск новостей за 9:00: Возвращение политиков времен Януковича. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 9:00 – одиозные чиновники массово возвращаются в Украину. Сначала олигарх Игорь Коломойский, потом помощник Януковича – Андрей Портнов. Тишина на Донбассе не наступила и этой ночью. Враг стрелял из минометов по поселку Опытное, что под Донецком.

      Также в выпуске:

      В одном из портов Таиланда взорвался контейнер с химикатами.

      В Ровно задержали активистов за несанкционированный выход.

      В Каннах назвали победителей международного кинофестиваля.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 26 мая: солнце и грозы разделят страну, а температура будет комфортной
      сегодня
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      Теги: Война на Донбассе Андрей Портнов Игорь Коломойский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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