Випуск новин за 9:00: Повернення політиків часів Януковича. Ситуація на фронті
У випуску новин за 26 травня станом на 9:00 – одіозні посадовці масово повертаються в Україну. Спочатку олігарх Ігор Коломойський, потім помічник Януковича – Андрій Портнов. Тиша на Донбасі не настала і цієї ночі. Ворог гатив з мінометів по селищу Опитне, що під Донецьком.
Також у випуску:
В одному з портів Таїланду вибухнув контейнер з хімікатами.
У Рівному затримали активістів за несанкціонований вихід.
В Каннах назвали переможців міжнародного кінофестивалю.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі