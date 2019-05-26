Випуск новин за 9:00: Повернення політиків часів Януковича. Ситуація на фронті

У випуску новин за 26 травня станом на 9:00 – одіозні посадовці масово повертаються в Україну. Спочатку олігарх Ігор Коломойський, потім помічник Януковича – Андрій Портнов. Тиша на Донбасі не настала і цієї ночі. Ворог гатив з мінометів по селищу Опитне, що під Донецьком.

Також у випуску: В одному з портів Таїланду вибухнув контейнер з хімікатами. У Рівному затримали активістів за несанкціонований вихід. В Каннах назвали переможців міжнародного кінофестивалю.

Джерело: 24 канал