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      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 9:00: Повернення політиків часів Януковича. Ситуація на фронті

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 травня станом на 9:00 – одіозні посадовці масово повертаються в Україну. Спочатку олігарх Ігор Коломойський, потім помічник Януковича – Андрій Портнов. Тиша на Донбасі не настала і цієї ночі. Ворог гатив з мінометів по селищу Опитне, що під Донецьком.

      Також у випуску:

      В одному з портів Таїланду вибухнув контейнер з хімікатами.

      У Рівному затримали активістів за несанкціонований вихід.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Ігор Коломойський Андрій Портнов
      Джерело: 24 канал
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