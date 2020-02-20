Выпуск новостей за 9:00: Возвращение украинцев из Уханя. Массовое отравление на Тернопольщине

В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 9:00 – пассажирский самолет авиакомпании SkyUp, что эвакуирует украинцев из китайского города Ухань до сих пор не приземлился. Пока точно неизвестно, где именно сядет самолет, однако он летит по направлению к Киеву. В Збараже с высокой температурой, рвотой и диареей госпитализировали 25 курсантов военного колледжа.

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